İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1047
  • EURO
    29,5321
  • ALTIN
    1650.82
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocası için dakikalarca yalvardı ama saldırgan 5 el ateş açtı
Güncel

Kocası için dakikalarca yalvardı ama saldırgan 5 el ateş açtı

Maltepe'de iki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla arkadaşına 5 el ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın eşi, saldırgana olay öncesi engel olmaya çalıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Kocası için dakikalarca yalvardı ama saldırgan 5 el ateş açtı
ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel P. (63) ile arkadaşı Can T. (40) bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı. İlerleyen saatlerde Can T.'nin Yüksel P.'yi telefonla araması üzerine ikili cadde üzerinde yeniden bir araya geldi. İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti. O sırada olay yerine gelen Can T.'nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı. Genç kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan Yüksel Ş.'yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.