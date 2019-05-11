Kocasını ve kocasının ablasını öldüren kadın tutuklandı

Sarıkaya köyünde kocası Hacı K. (47) ve kocasının ablası Fadik K'yi (59) bıçakla öldürdükten sonra ilaç içerek intihara teşebbüs eden Keklik K'nin (31), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Keklik K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

8 Mayıs'ta, Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Keklik K. tartıştığı kocasını ahırda, görümcesini ise evin mutfağında bıçaklayarak öldürmüştü.