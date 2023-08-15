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Kocatepe Camii'ndeki skandalda önemli gelişme! Gözaltına alındılar

Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili yönetmen ve kadın model gözaltına alındı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Kocatepe Camii'ndeki skandalda önemli gelişme! Gözaltına alındılar
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Çankaya'daki Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekimler yapılmasıyla ilgili yönetmen B.K. ile model E.C., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili TCK'nın 216/3 maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda kolluk birimleri tarafından yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen bayan şahsın E.C., söz konusu yayını yapan yönetmenin B.K. olduğu, şüphelilerin Ankara'da ikamet ettiği hususlarının tespit edildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı, ikametlerinde arama, suç delillerine el konulması ve CMK m. 134 kapsamında dijital materyallerinde inceleme kararı verildiği ifade edildi.

  • Kocatepe Camii
  • gözaltı
  • uygunsuz kıyafet

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