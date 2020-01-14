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Koçlar'ın 500 yıllık maşrapası sır oldu: Çalındı mı, kayboldu mu?

Ömer Koç’un koleksiyonundaki 500 yıllık antika maşrapa sırra kadem bastı.

14.01.2020  09:02 - Güncelleme: 14.01.2020  09:02

Koç Holding binasındaki tarihi eserleri her yıl inceleyen müze denetmenleri, Ömer Koç’un koleksiyonundaki tarihi İznik çinisi maşrapanın yerinde olmadığını belirledi. Kayıp eser, antika piyasasının en değerlileri arasında.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un koleksiyonları arasında bulunan tarihi İznik çinisi maşrapa sırra kadem bastı. 1495-1525 yılları arasında yapıldığı belirtilen Osmanlı eserinin kaybolduğu, İstanbul Arkoloji Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan denetimde ortaya çıktı. Koleksiyonerlerin envarterine kayıtlı eserlerin yerindeolup olmadığını kontrol eden müze denetmenleri, Koç Ailesi’nin koleksiyonlarının bulunduğu Üsküdar’daki holding binasında inceleme yaptı. 

KAYIP MI ÇALINDI MI?

Ömer M. Koç’un koleksiyonuna kayıtlı 293 envanter numaralı maşrapanın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Antika piyasasının en değerli eserleri arasında gösterilen maşrapanın çalındığı mı yoksa kayıp mı olduğu anlaşılamadı. 

BAKANLIĞIN KAYIP LİSTESİNDE

İznik çinisi maşrapanın bulunamadığı görevliler tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine bakanlık da Ömer M. Koç’un koleksiyonundaki antikayı internet sitesinde kaybolan eser olarak yayımladı.

(Akşam)

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