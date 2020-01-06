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Kod Adı: Olympus filmi konusu ne? Kod Adı: Olympus oyuncu kadrosunda kimler var?

Kod Adı: Olympus filmi konusu ne? Kod Adı: Olympus oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Kod Adı Olympus filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kod Adı: Olympus filminde Başkan’ın gözden düşen eski koruması Mike Banning kendini bir terörist saldırı sonrasında Beyaz Saray’ın içinde kapana kısılmış bulur. Kod Adı: Olympus filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

06.01.2020  17:12 - Güncelleme: 06.01.2020  17:12

Kod Adı: Olympus filmi konusu ne? Kod Adı: Olympus oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Kod Adı Olympus filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Antoıne Fuqua'nın oturduğu Kod Adı Olympus film, aksiyon gerilim türünde çekildi. Kod Adı Olympus filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ KONUSU NE?

Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gerard Butler,

Aaron Eckhart,

Morgan Freeman

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