KÖK Programı, TEKNOFEST KARADENİZ'de üniversite öğrencilerine tanıtılıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının festivaldeki stantlarında, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ koordinasyonunda yürütülen KÖK Programı'nın detayları hakkında bilgi veriliyor.

TR Eğitim ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Çağlar Demirkan, AA muhabirine, KÖK Programı'nın geçen yıl 45 aday ile başladığını söyledi.

Kontenjanın bu yıl 80 kişiye çıkarıldığını belirten Demirkan, programa başvuruların devam ettiğini, ikinci sınıftan itibaren üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinde eğitim gören ve 2,5 üzeri not ortalamasına sahip bütün öğrencilerin başvurabildiğini anlattı.

KÖK Programı'nın usta ve çırak, eğitim, vizyon ve destek programı olmak üzere 4 temel üzerine kurulduğunu aktaran Demirkan, "Usta ve çırak programıyla öğrenciye sponsoru olduğu firmadan bir usta atanıyor. 3 yıl boyunca her altı haftada bir gün muhakkak görüşmesini bekliyoruz ve bunu bir yazılım üzerinden takip ediyoruz. Çırağımıza hangi alanda dersleri seçeceği, bitirme projesi, savunma sanayi öz farkındalığı, ekosistem bilgisi, ülke bilinci gibi eğitimler veriliyor. Eğitim programlarında ise 4 teknik ve 4 kişisel gelişim eğitimi veriliyor. Öğrencimiz zorunlu stajını firmalarımızda tamamlıyor ve bu süreçte SGK kaydı olmayan öğrencilere kesintisiz burs desteği vereceğiz." dedi.

- "SAVUNMA SANAYİ EKOLÜ YARATMAK İSTİYORUZ"

Gençlerin üniversite çağında savunma sanayisine adaptasyonunun sağlanması açısından önemli bir proje yürüttüklerini dile getiren Demirkan, "TEKNOFEST gibi çok heyecanlı ve dinamiğiz. Nasıl TEKNOFEST üniversite öğrencilerini, savunma sanayi tutkunlarını bir araya getiriyorsa, biz de vizyoner genç olarak bu platformda staj ve iş imkanları açısından kendilerini tanıtmaları için fırsat sunuyoruz." diye konuştu.

Hem üniversite öğrencilerinin hem de savunma sanayi profesyonellerinin kullanabileceği ücretsiz bir platform kurduklarına dikkati çeken Demirkan, şöyle devam etti:

"Burada ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN'ın yanı sıra 200'ün üzerinde firmamız var. KÖK Projesi bizi çok heyecanlandırıyor. Selçuk Bey, 'Köklerden göklere' şeklinde bir slogan yapmıştı. Biz onun hemen öncesinde KÖK Projesi'ni hayata geçirdik. İnanılmaz vizyoner bir program. Biz Vizyoner Gençler Programı ile nitelikli insan kaynağına erişebiliyoruz ancak niceliksel kaynağımızı nasıl nitelikli hale getirebiliriz diye firmalarımızla oturduk. 800 saati aşan görüşmeler yaptık ve KÖK Programı ortaya çıktı."

KÖK Programı ile savunma sanayisinin iş gücü ihtiyacını karşılama konusunda bir ekol yaratmak istediklerinin altını çizen Demirkan, şunları kaydetti:

"KÖK'ün bizim için en değerli vazifesi, bir ekol yaratmak istiyoruz. Savunma sanayi ekolü yaratmak istiyoruz, nitelikli evlatlarımızı, bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişileri. 7 farklı şehir, 24 farklı üniversite, 12 farklı bölümden öğrenci aldık. Nitelikli, gümbür gümbür geliyoruz. Kökten bilgeliğe gideceğiz. Allah'ın izniyle nitelikli insan kaynağı teminini çok rahat bir şekilde sağlıyor olacağız."