Köksal Toptan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede dün 92 yaşında hayatını kaybeden Saadet Toptan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Zonguldak'a getirildi.

Saadet Toptan için Acılık Hz. Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Toptan'ın oğlu Köksal Toptan ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saadet Toptan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.