Koku üzerine şikayet edilen evden 2 kamyon çöp çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çeşitli atıklar biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9. katında bulunan dairede yalnız yaşayan Yıldız Ö'nün (78) evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbar yapıldı.

Adrese giden zabıta ekipleri, Yıldız Ö'nün evinde çöp ve çeşitli atıklar biriktirdiğini belirledi.

Bunun üzerine ikamete belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.

Temizlik görevlileri, yaptıkları çalışmayla evden iki kamyon çöp ve çeşitli atıklar çıkardı.

Yıldız Ö'nün eşini yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği, kimsesinin bulunmadığı ve iki yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanmasının ardından çöp ve atık biriktirmeye başladığı belirtildi.