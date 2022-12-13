'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüphelinin tutuklandı

Başsavcı Kapıcı, yaptığı açıklamada, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kontrol ve koordinesinde Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Bürosu'nda görevli Kocaeli, Körfez ve Gölcük cumhuriyet savcıları tarafından soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kocaeli, Körfez ve Gölcük cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı talimatı verdiği 207 hedef kişiye yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Kapıcı, yakalanan 157 şüphelinin cumhuriyet savcıları tarafından tutuklama talebiyle sevkleri üzerine Kocaeli, Körfez ve Gölcük Sulh Ceza mahkemeleri tarafından tutuklandığını, 32 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anımsatarak, 3 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 Aralık'ta 867 personelden oluşan 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, 1 helikopter, 1 İHA ve 12 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 207 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yakalanan şüphelilerden, 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 446 uyuşturucu hap, 326 sentetik ecza maddesi, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek, 15 bin 875 lira ele geçirilmişti.