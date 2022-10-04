Kölnlü Müslümanlar cuma namazı yükselecek ezan sesini bekliyor

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunmasına izin veren projesini duyurdu, DİTİB de genel merkezinin bulunduğu Köln'deki Merkez Camisi'nde ezan okunması için başvurdu.

DİTİB Başkan Vekili Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köln'de cuma günleri verilen ezan iznini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Normal şartlarda 14 Ekim'de ilk ezanı okumayı beklediklerini ve çalışmalarının sonuna geldiklerini aktaran Atasoy, "Birkaç ufak tefek pürüz kaldı, anayasal çerçeveden değil de belediye tarafından giderilmesi gereken ölçümler ve benzeri konuları da hallettikten sonra 14 Ekim'de ilk ezanımızı burada okuyacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Atasoy, ezan konusunun Almanya'da anayasal haklar çerçevesinde Müslümanların hakkı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bu hakkı kullanmamızın sebebi; çevremizde var olan olumsuz düşünceleri, İslam ile ilgili var olan bilinmeyenlerin giderilmesi, toplumun bu konuyla ilgili aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hususunda eksiklerimiz olduğu zaviyesinde bu adımlar atılmamıştır. Bundan sonraki süreçte hem buradaki toplumu hem insanları bilgilendirdik ve artık bu toplumun bir parçası ve paydaşı olduğumuz kanaati hepimizde hasıl oldu.

Burada doğup büyüdük, burada yetiştik ve burada dinimizi yaşıyoruz, dolayısıyla buranın bir parçası olmamız hasebiyle bizlerin ezan okuyabilmesi bunun da bir göstergesi ve aynı zamanda bizim için de önemli bir işarettir. Bu vesileyle Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'e teşekkürlerimi arz ediyorum."

Bunun aynı zamanda nesillerdir Almanya'da yaşayan Müslümanların Alman toplumunun doğal bir parçası olduğunu ve burada kendilerini evlerinde hissetmelerinin bir ifadesi olduğunu vurgulayan Atasoy, alınan bu kararın karşılıklı hoşgörü ve kabul zincirinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

- BAZI ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKLİ

Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, Köln camisinde ezan okunması için Kasım 2021'de başvurduklarını ve şart koşulan bilirkişi raporunu hazırlayıp belediye yetkililerine sunduklarını anlattı.

Şahinarslan, "Şimdi raporla ilgili geri dönüş sağladılar ve birkaç küçük düzeltme olacak önümüzdeki günlerde. Onlar düzeldikten sonra sözleşme imzalanıp 2 yıllık cuma ezanını dıştan okuma projesini başlatmış olacağız." dedi.

Benzer uygulamaların Almanya'nın farklı şehirlerinde uygulandığını, Köln'deki diğer camilerin de merkez camiyi beklediklerini dile getiren Şahinarslan, şunları söyledi:

"Uygulama 35 yıldır Düren Camisi'nde var, Rendsburg Camisi Kuzey Almanya'da yıllardan beri yapıyor, dolayısıyla ilk biz değiliz. Tabii ki sembolik olarak Köln'de cuma vaktinde hazır olan ses sistemimizle uygulama başlayacak. Köln'deki diğer camiler, henüz başvurmadı, DİTİB camilerimizle bu konuda koordineli çalışıyoruz. Onlarla istişare ediyoruz, biz ezan okumaya başlayınca diğer cami derneklerimizle bir araya gelip onlara da bu süreçte rehberlik hizmeti sunacağız."

Merkez cami olarak uzun bir süreç ve mücadelenin ardından bu günlere geldiklerinin altını çizen Şahinarslan, "Yeni binayı inşa ettiğimizde tartışmalar çıktı. Köln'ün merkezi bir yerine böyle görkemli bir kompleks inşa edildi. Şimdi buna alışıldı, insanlar bu camiyi 'bizim camimiz' diye ifade ediyor. 'Ehrenfeld semtinin giriş kapısı camimizdir' diye ifade eden belediye başkanlarımız var. Dolayısıyla ikinci aşamada böyle ezan konusuna davet edilmek bizim için onur verici ve bu ezan buraya ait olduğumuzun bir simgesidir." diye konuştu.

Şahinarslan, Köln'de ezan okunabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Cuma günlerine özel 12.00-15.00 saatlerinde 5 dakikayı geçmeyecek ve komşuları rahatsız etmeyecek şekilde yani kilise çanlarında olduğu gibi belirli bir ses düzeyinin üzerine çıkmamak şartıyla biz de inşallah cuma ezanımızı okumuş olacağız." ifadelerini kullandı.

- KÖLN, EYALETİN EN BÜYÜK ŞEHRİ KONUMUNDA

DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de bulunuyor.

Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.