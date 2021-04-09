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Kolombiya'da 104 yaşındaki kadın koronavirüsü ikinci kez yendi

Kolombiya'da koronavirüsü karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki Carmen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 16:58 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 16:58
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Dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyon 917 bin kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını sürüyor. Kolombiya'nın Tunja şehrinde Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın koronavirüsü ikinci defa yendi. Hernandez'in ilk olarak 2020 Haziran'da koronavirüse yakalandığı ve bir bakım evinde tedavi gördüğü ifade edildi. Aylar sonra ikinci kez koronavirüs tespit edilen Hernandez, San Rafael De Tunja Üniversite Hastanesi'nde 21 gün tedavi altına alındı.

Tedavi süreci biten ve koronavirüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

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