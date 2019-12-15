Kolombiya’da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi

Türk Okçuluğu, “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine” kabul edildiği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında düzenlenen gösteriyle ziyaretçilerle buluştu. Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kübra Balaban ve Mehmet Keskin, toplantının gerçekleştirildiği Bogota’daki Agora Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte bu alandaki hünerlerini sergiledi. Birçok ülkeden toplantıya katılan temsilcilerin merakla izlediği gösteride katılımcılara zihgir armağan edildi. Kübra Balaban, “Bu mirası yaşamaya, yaşatmaya ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi.