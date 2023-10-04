İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5748
  • EURO
    28,8755
  • ALTIN
    1612.66
  • BIST100
    8520.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kolombiya'dan 19 gencin yargısız infazına özür

Kolombiya'nın Bogota kentinde yargılanmadan infaz edilen 19 gençle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Ivan Velasquez, infazların haksız olduğunu kabul ederek özür diledi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Kolombiya'dan 19 gencin yargısız infazına özür
ABONE OL
Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, Kolombiya'nın Bogota kentinde 19 gencin yargısız infazını kabul ederek özür diledi. Kolombiya'da, masum sivillerin ordu ya da polis tarafından yanlışlıkla gerilla savaşçısı ya da suçlu olarak etiketlenip hukuksuz bir şekilde infaz edilmelerine yol açan yanlış pozitif vakalar meydana gelmektedir. Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in yönetimi (2002-2010), yanlış pozitifler konusu da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Yakın zamanda Kolombiya hükümeti bu sorunu kabul ederek ve belirli bir vaka örneğini takip ederek tarihe geçti. Etkilenen aileler, resmi bir özrün sunulacağı halka açık bir toplantıya davet edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.