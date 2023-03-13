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Kolonları kesildiği iddia edilen spor salonuna ait skandallar bitmiyor

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Diyar Galeria İş Merkezi altındaki spor salonunun kolonları kesildiği iddia edilmişti. Şimdi ise, salonun açılış izni olmadığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin tanık beyanı ve salona ait yeni görüntüler dosyaya eklendi.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Kolonları kesildiği iddia edilen spor salonuna ait skandallar bitmiyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da, 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Toplamda 414 vatandaş hayatını kaybederken, 89 vatandaşın cansız bedeni söz konuşu iş merkezinin enkazından çıkartıldı. Yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir Başsavcı Vekili ve üç Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor.

KOLONLARIN KESİLMİŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Sulh Ceza Hakimliği'nin şüphelileri tutuklama gerekçesinde "Blue Zone ve Yummy Tekstil isimli iki işyeri ile ilgili kolon kesme, duvar yıkma, dükkan birleştirme, dükkan içerisinde mimari yapının statik durumuna etki edecek iddiaların bulunduğu, Blue Zone içinde yer alan sauna, havuz soyunma odalarının bulunduğu, dosyaya yansıyan havuz bölümüne ilişkin fotoğraflar incelendiğinde kolonların kesilmiş olduğunun görüldüğü, Blue Zone öncesinde faaliyet gösteren Colezium isimli spor salonunda kolon kesildiğine ilişkin tanık beyanı, işletmeci B.Y.'nin duvar yıkarak yandaki dükkanı kendi dükkanına dahil etmek suretiyle dükkan birleştirmesine ilişkin ikrarı ve Yummy Tekstil'in epey tadilat ve değişiklik yaptığına ilişkin D.A.'nın beyanları da gözetilerek hem Yummy Tekstil hem de spor salonu hakkında ciddi iddialar karşısında şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu" ibareleri yer aldı.

SAVCILIK SORDU, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ CEVAPLADI: 'AÇILIŞ İZİN BELGESİ' BULUNMAMAKTADIR

Tanık M.K.'nin beyanında, havuza ait görüntüleri sunduğu soruşturma dosyasına Diyar Galeria B blokunun depremde yıkılma anına ait yeni görüntüler de eklendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazarak soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istedi. Soruşturma dosyasına konulan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen yazıda, "Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce 'Açılış İzin Belgesi' verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ENKAZDA ÖLEN AVUKATIN MARKET İŞLETMECİSİYLE DAVALI OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Galeria'nın B blokunda annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte enkazda hayatını kaybeden avukat Serhan Özdemir'in, B blokun altında bulunan marketin kolonlarını kestiğine dair iddialar istikametinde adli müracaatı olduğuna dair iddiaların da araştırıldığı soruşturma dosyasında CİMER'e, Diyarbakır Valiliği'ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı'na ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne "iddialar hakkında herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvuruları olup olmadığı yönünde bilgi verilmesi istendi. İddialara ilişkin gelen cevabi yazılarda, 'söz konusu işyeri ve kişiler ile ilgili olarak herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvurusunun bulunmadığı' bildirildi.

B bloku tamamen yıkılan ve D blokunun ise bir kısmının yıkılarak 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria iş merkezi ve bloklarına ait soruşturma çerçevesinde "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

  • Diyar Galeria İş Merkezi
  • deprem
  • kolon

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