28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de genel başkanlık için koltuk savaşları başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti.

Tüm MYK ve danışmanlarını görevden alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "koltuğu bırak" çağrılarına "mücadeleye devam edeceğim" diyerek adeta meydan okudu. CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden sonra "değişim" çıkışı gerçekleştirirek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.

İKİLİ BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü.

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Benim Sayın Genel Başkanımızla görüşmem kadar doğal bir şey yok. Elbetteki basının ve toplumun yoğun ilgisini anlıyorum." dedi.

'DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME DE LİDERLİK ETMEK ZORUNDADIR'

İmamoğlu "değişim" çıkışını sürdürürken, "Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir. CHP, İttifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı.