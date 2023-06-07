14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.

CHP'DE KOLTUK KAVGASI BÜYÜYOR

Parti içinde bu tartışmalar sürerken son günlerde ise CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.

Kılıçdaroğlu, seçim gecesi 'Yola devam' mesajı verse de ancak İmamoğlu değişim çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun bu çağrısının ardından Kılıçdaroğlu, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlere yer vermemişti.

İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA 'DEĞİŞİM' DEDİ

Gelişmelerin ardından İmamoğlu'dan yeni bir açıklama geldi. İBB Başkanı, değişim talebini yineleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem."