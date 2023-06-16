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Koltuk savaşları CHP'de dengeleri sarstı: Partiyi ve İstanbul'u kaybedebiliriz

Seçim hezimeti sonrası CHP'de koltuk savaşları başlarken parti şuan 3'e bölünmüş durumda. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı değişim isteyenler arasında sivrilmiş durumdayken CHP'nin üst kanadından iki isme uyarı geldi. İmamoğlu'nun mahkeme sürecini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, 'Böyle olunca, bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme, hem de İstanbul'u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul'u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz' dedi.

16 Haziran 2023 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Koltuk savaşları CHP'de dengeleri sarstı: Partiyi ve İstanbul'u kaybedebiliriz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlığından beri en yakınındaki isimlerden olan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisindeki değişim tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

BBC Türkçe'ye konuşan Kuşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de" dedi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'E UYARI: GENEL BAŞKAN'A KARŞI DAHA DİKKATLİ OLMALILAR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" ve "adaylık" konularındaki açıklamalarıyla ilgili ise "Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" görüşünü dile getirdi. İki ismin de niyetleri varsa adaylıklarını resmen ilan edip, kurultayda yarışabileceklerini belirten Kuşoğlu, "Ama 'Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun' gibi bir tutumun doğru olmayacağını" söyledi.

"İSTANBUL'U DA PARTİYİ DE KAYBEDEBİLİRİZ"

Kuşoğlu, İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel Başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. Böyle olunca, bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme, hem de İstanbul'u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul'u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz, bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım

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