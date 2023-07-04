İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0527
  • EURO
    28,4554
  • ALTIN
    1616.53
  • BIST100
    6070.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu güldürdü! CHP tek adam partisi değilmiş!
Güncel

Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu güldürdü! CHP tek adam partisi değilmiş!

Yaşadığı seçim hezimetleri sonrası kendisine yönelik istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir tek adam partisi olmadığını öne sürdü.

4 Temmuz 2023 Salı 14:50 - Güncelleme:
Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu güldürdü! CHP tek adam partisi değilmiş!
ABONE OL

Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP'de iç hesaplaşma başlamıştı.

Bir yanda değişim isteyenler diğer yanda koltuğunu bırakmak istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi...

Hal böyle olunca CHP'de sular durulmazken bugün partinin grup toplantısı yapıldı.

Kılıçdaroğlu konuşurken üstü kapalı mesajlar da verdi.

Koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını söyleyerek güldürdü.

CHP'nin her zaman bir kadro partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.