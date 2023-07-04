Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu güldürdü! CHP tek adam partisi değilmiş!

Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP'de iç hesaplaşma başlamıştı.

Bir yanda değişim isteyenler diğer yanda koltuğunu bırakmak istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi...

Hal böyle olunca CHP'de sular durulmazken bugün partinin grup toplantısı yapıldı.

Kılıçdaroğlu konuşurken üstü kapalı mesajlar da verdi.

Koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını söyleyerek güldürdü.

CHP'nin her zaman bir kadro partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır" dedi.