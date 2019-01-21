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Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

Şırnak'ta, terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Cudi Dağı'nda 'Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa' operasyonu düzenledi.

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Şırnak'ta, komandolar 2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda zorlu şartlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, barınak ve sığınaklara girdi.
 
Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Görümlü ve Milli Jandarma Komando Taburu, PKK’lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu gerçekleştirdi.
 
Sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanda, 3 gün süren operasyona katılan 2 bin asker, teröristlerin geçiş noktaları ve barınma yerlerinin tespit edildiği 30 kilometrelik alanı taradı.
 
Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve sığınakta 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo ile yaşam malzemesi bulundu.
 
Sığınak ve barınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

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