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Güncel

Komandolar 3 günde 27 kaçak kömür ocağını patlattı

Zonguldak’ta son 3 günde komandolar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen 27 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

IHA23.01.2020  10:52 - Güncelleme: 23.01.2020  10:52

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali Erdoğan Bektaş’ın talimatı üzerine kentin çeşitli bölgelerinde ruhsatsız işletilen kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı. İnsansız hava aracı (drone) da kullanılarak yapılan denetimlerde, kenttin çeşitli bölgelerinde 3 günde tespit edilen 27 kaçak maden ocağı komandolar ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatıldı.

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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