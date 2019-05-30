Komandolar destan yazıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk edilen ve dün üçüncü gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor. Komandolar bölgeyi karış karış tarayarak temizleme ve süpürme operasyonunu başarıyla yerine getiriyor.

15’İ ÖLDÜRÜLDÜ

Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu. ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.

İLK BALİSTİK FÜZEMİZ

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor. Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

İNLERİ DARMADAĞIN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birlikleri arasında yer alan bordo bereliler, PKK terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve silah mevzilerini imha etti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5x18 mm’lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor” denildi.