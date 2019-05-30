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Komandolar destan yazıyor

TSK’nın başarıyla icra ettiği ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez Bora füzesi kullanıldı. Zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturan Bora füzesi; manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk edilen ve dün üçüncü gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor. Komandolar bölgeyi karış karış tarayarak temizleme ve süpürme operasyonunu başarıyla yerine getiriyor. 

15’İ ÖLDÜRÜLDÜ 

Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu. ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi. 

İLK BALİSTİK FÜZEMİZ 

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor. Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda. 

İNLERİ DARMADAĞIN 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birlikleri arasında yer alan bordo bereliler, PKK terör örgütünün kullandığı sığınak, mağara ve silah mevzilerini imha etti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5x18 mm’lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor” denildi. 

Yunan’da ‘bora’ rüzgarı esiyor 

Türkiye, Pençe operasyonunda da bir ilki gerçekleştirdi. Resmi olarak duyurulan Pençe Operasyonu kapsamında BORA füzelerinin ateşlenmesi, Yunanistan’da korkuya neden oldu. Yunan haber sitesi ProNews, Pençe operasyonuna geniş yer verdi. Sitede Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlara yer verilirken, en çok da BORA füzelerinin kullanımına dikkat çekildi. Tamamen yerli olarak ROKETSAN tarafından üretilen BORA’nın 280 kilometrelik menzili bulunduğuna dikkat çekilen haberde; İzmir ile Atina arasının 230, Selanik ile ise 270 kilometre mesafe olduğu ve bu füzelerin Yunan egemenliğine açıkça bir tehdit unsuru oluşturduğu belirtildi. 

6 BiN KOMANDO iLE SÜPÜRME 
 
2017 Aralık ayından beri devam eden Pençe operasyonunda şimdiye kadar Hakurk/Kani Rash bölgesine komando birliklerinin de katılımı ile yapılan harekâtta kırmızı listede yer alan bölge sorumlusu ‘Agiri Mazlum Pirdoğan’ kod adlı Birdal Burhanlı ile birlikte 8 üst düzey terörist öldürüldü. Söz konusu operasyonlar kapsamında Gara, Arasin, Baysan, Zap, Kani Rash- Hakurk’u kapsayan bölgeye hem karadan hem de havadan 200’ü aşkın operasyon yapılırken binden fazla terörist de öldürüldü. PKK’nın ideolojik eğitim ve lojistik ikmal kampının olduğu bölgeye üç üs kuruldu. Son operasyonla birlikte TSK’nın bölgeye üç üs daha kurması bekleniyor. Operasyon kapsamında Şemdinli-Yüksekova gibi merkezleri gören stratejik noktalara gözetleme kuleleri kurulacak. 2 bin 500’e yakın uzman personel bölgeye sevk edilirken komando sayısının operasyonun devamında 6 bine çıkacağı öğrenildi. 
 

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

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