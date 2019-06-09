Komandolar Hakurk'un kalbine girdi

Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti.

Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.

Ayrıntılar geliyor...