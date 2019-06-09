Komandolar Hakurk'un kalbine girdi
'Pençe' harekatında terör örgütüne ait 4 girişli ve 13 odalı mağarada bulunan yaşam malzemeleri böyle ele geçirildi.
Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti.
Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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