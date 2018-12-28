Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Komandolarımız Suriye’ye hareket etti

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’de görev yapmak için Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, hava yolu ile Şanlıurfa'ya, oradan da Gaziantep üzerinden Kilis’e geldi. Uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birliği, mühimmat ve askeri araçlar ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sharif Salim: Türkler, Müslümanları desteklemek için kollarını denizaşırı ülkelere uzattılar

Sharif Salim: Türkler, Müslümanları desteklemek için kollarını denizaşırı ülkelere uzattılar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA