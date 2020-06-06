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Komandolar, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'leri imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'nın birliklerimize zaiyat verdirmek üzere tuzakladığı 20 adet EYP'nin tespit edilerek METİ Timlerince imha edildiğini açıkladı.

IHA06 Haziran 2020 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:19
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MSB’den yapılan açıklamada, "Komandolarımız, başarıyla icra ettikleri operasyonlarla terör örgütü PKK ‘nın hain tuzaklarını bozuyor. Her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Komandolarımız son olarak Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra ettikleri arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü PKK’nın birliklerimize zaiyat verdirmek üzere tuzakladığı 20 adet EYP’yi tespit etti. EYP’ler, METİ Timimizce imha edildi" denildi.

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