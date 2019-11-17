Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan darbeciler, işgal ettikleri askeri birliklerdeki yasa dışı eylemlerin cezasını, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda aldı. Bu isimlerden, Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak görev yapan Gürcan, firari Adil Öksüz öncülüğünde Ankara Konutkent'teki villada yapılan darbe planlaması toplantılarına katıldı, sözde atama listesinde "Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Personel Başkanı" olarak yer aldı.