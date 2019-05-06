Komandoların üs bölgesinde ilk iftarı
Bitlis'te komandolar ile güvenlik korucuları, ilk iftarlarını Hizan ilçesindeki bin 650 rakımlı Dokuztaş Üs Bölgesi'nde yaptı.
- AA
Bitlis'te görev yapan komandolar ve güvenlik korucuları, ilk iftarlarını Hizan ilçesindeki üs bölgesinde yaptı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik güçleri, Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Terör örgütüne göz açtırmayarak kahramanca vatan nöbeti tutan komandolar ile güvenlik korucuları, ilk oruçlarını da bin 650 rakımlı Hizan Dokuztaş Üs Bölgesi'nde açtı.
Milletin huzuru ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan komandolar ve güvenlik korucuları, ramazanı vatan savunması yaparken geçirmenin gururunu yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.