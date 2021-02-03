Türkiye'den Irak açıklaması: İş birliği yaparlarsa mutlaka karlı çıkarlar

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:34

Eroğlu başkanlığında Meclis'te, Irak'ın su sorununun giderilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney ile Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bürokratlarının katıldığı toplantının açılışında konuşan Eroğlu, Türkiye'de ilgili kurumlardan 51 kişilik heyetle bir araya geldiğini, su ve enerjiyle ilgili eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Beraberindeki heyetle, 31 Temmuz 2019'da Bağdat'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Eroğlu, Irak'ın su sorununun çözümüne ilişkin yol haritası hazırladıklarını dile getirdi.

Eroğlu, "Daha önce Türkiye-Irak Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasını teklif etmiştik. Bu çok faydalı olacak. Çünkü bu tür anlaşmazlıkların temelinde bilgi noksanlığı, karşılıklı irtibatın olmaması yer alıyor." dedi.

Eroğlu, Iraklı yetkililerin, söz konusu merkezin kurulmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ettiklerini aktararak, bu kapsamda protokol taslağını hazırladıklarını bildirdi.

Iraklı yetkililerin, Ilısu Barajı'nı gezmek istediğini, bu konuda bazı talepleri olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Irak tarafı, bizden miktar olarak talepte bulunuyor. Miktar vermemiz mümkün değil. Bu yıl bizden, gelen suyun 1,5-2 katı yani olmayan suyu talep ediyorlar. Bu kapsamda yalnızca Dicle ana kolunu dikkate alıyorlar. Halbuki Dicle'nin yan kolları var. Onlar direkt Irak'a akıyor. Dicle ana kolu, Suriye ile bir sınır teşkil ettikten sonra Irak'a akmaya başlıyor. Bir de bunu dikkate almalıyız. Müzakerelerde mutlaka Suriye'nin durumunu da dikkate almamız lazım. Suriye de paydaşlardan biri. İkincisi İran'dan pek çok Dicle'ye akan nehir var, yan kol var. Bunların da dikkate alınması gerekiyor."

Karşılıklı veri paylaşımının önemine işaret eden Eroğlu, "Bizden hep data istiyorlar ama kendileri hiçbir veri vermiyor. Bunları yaparsak isabet olur." diye konuştu.

Irak'ın, Türkiye için önemine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ben onlara, 'Su kaynaklarında çok israf var. Bunları bilhassa sulamaları modernize edelim. İçme suyu problemini çözebiliriz. Atık su arıtma tesisleri konusunda büyük tecrübemiz, özel teknolojilerimiz var. Bunları yapalım' dedim. 2018'de çok taşkınlar oldu. Bunları önlemek için ortak fidanlık kuralım dedik. Birtakım küçük barajlar, göletler konusunda tekliflerimiz var. Taşkın önleme, cazibeli sulama, içme suyu temini amacıyla çok maksatlı birtakım çalışmalarımız var. Yani bizimle iş birliği yaparlarsa mutlaka karlı çıkarlar. Çünkü biz sömürgeci bir devlet, millet değiliz, kazan-kazan prensibiyle çalışıyoruz. Ortak kalkınma diyoruz. Onların, Türkiye'nin bu niyetine samimi şekilde yaklaşmaları lazım."

- "Kalıcı çözümler getirme konusunda ilişki içinde olacağız"

Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney de Eroğlu'na, kabulleri için teşekkür ederek, "Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği görevine başlamadan önce talimatlarınızı, yönlendirmelerinizi almak benim için çok değerli olacak." dedi.

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak 3,5 yıldır görev yaptığını söyleyen Güney, "Irak'a ilişkin çizdiğiniz vizyonu yakından takip etme imkanımız oldu. Çizdiğiniz bu vizyon, Irak'ın kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli, sürdürülebilir su yönetimi ve kalkınmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.

Güney, Irak'ta su sorunu konusunda kısa vadeli planların çözüm getirmeyeceğini, kalıcı çözümler getirme konusunda ilişki içinde olacaklarını bildirdi.