Komşu kavgasında kan aktı: Hıncını 7 yaşındaki çocuktan çıkardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma, 7 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına dönüştü. Saldırıyı gerçekleştiren kadın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 21:09 - Güncelleme:
İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde R.Y. ile komşusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Y, komşusunun 7 yaşındaki oğlu E.B.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

R.Y'nin ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

