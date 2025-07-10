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Komşu kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Komşu kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı
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Karadeniz Mahallesi'nde bir apartmanda M.C, M.K. ve Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, tabancayla ateş ederek M.C. ve M.K'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte Ş.A'yı gözaltına aldı.

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