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Komşuda büyük yangın! Alevler o ilimizden görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerinden görülebiliyor. Söz konusu yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimali nedeniyle Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:40 - Güncelleme:
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Komşu ülke Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.

Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.

TÜRKİYE İLE YANGIN BÖLGESİ ARASINDA TUNCA NEHRİ BULUNUYOR

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.

Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, AA muhabirine, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.

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