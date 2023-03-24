İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0772
  • EURO
    20,5273
  • ALTIN
    1221.25
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Komşuda çoğunluğu Müslüman ve Türk olan HÖH hükümet ortağı olmayı hedefliyor
Güncel

Komşuda çoğunluğu Müslüman ve Türk olan HÖH hükümet ortağı olmayı hedefliyor

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Edirne'de Bulgaristan Türkleri Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

AA24 Mart 2023 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Komşuda çoğunluğu Müslüman ve Türk olan HÖH hükümet ortağı olmayı hedefliyor
ABONE OL

Karadayı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda platform üyeleriyle 2 Nisan'da yapılacak erken seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Karadayı, toplantının ardından gazetecilere, seçimlerde hükümet ortağı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bulgaristan'da son 13 yıldır Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) iktidarı olduğunu belirten Karadayı, "Biz muhalefetteydik. 2 yıldır Bulgaristan'da kriz var ve hükümet kuramıyorlar. Bizden uzak duruyorlar ama bu seçimi başarılı olarak sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. Bizsiz hükümet kurulmamasını ve hükümet ortağı olmayı istiyoruz." dedi.

Bulgaristan'ın çok sayıda sorunu olduğunu ve ülkenin ekonomik kriz yaşadığını belirten Karadayı, bu sorunları tek çözecek partinin HÖH olduğunu dile getirdi.

Karadayı, 13. numara ile seçimlere katıldıklarını ve 49. Bulgaristan parlamentosuna 49 milletvekili taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

"DEPREM BÖLGESİNE ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPTIK"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk saatlerde destek kampanyası başlattıklarını aktaran Karadayı, şunları söyledi:

"Türkiye acı bir dönem yaşadı ama bizler de Türkiye ile bu acıyı birlikte yaşadık. Yardım kampanyasıyla kendi gücümüzü gördük. Türkiye'ye 150 tırdan fazla ihtiyaç malzemesi, 150'den fazla konteyner gönderebildik. Binden fazla çadır, 7 bin 500'den fazla kampet yatak gönderdik. Onun dışında da banka yardım hesaplarında 2,5 milyon levadan fazla para toplandı, bu 25 milyon liradan fazla parayı da banka hesaplarına aktardık. Deprem bölgesine elimizden gelen yardımı yaptık."

Toplantıya HÖH Trakya Bölge Temsilcisi ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, HÖH partisi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

BULGARİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Bulgaristan'da 2 Ekim 2022'de yapılan son erken genel seçimin ardından oluşturulan parlamentoda 7 siyasi parti yer almış, bu partilerin 3'ü güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti kuramamıştı.

Bulgaristan, son 2 yılda 5'inci kez erken genel seçime gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.