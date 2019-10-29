Irak'ta protestocular ateş açıldı: 13 ölü, yüzlerce yaralı
Irak'ın Kerbela kentinde polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 13 kişi öldü, 865 kişi de yaralandı.
Irak'ın Kerbela kentinde polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 865 kişi de yaralandı.
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