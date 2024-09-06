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Komşuda Türkiye hareketliliği! 'Şu an çok sık çıkmayan tarihi bir fırsat bulunuyor'

Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri konusunda elini taşın altına sokarak aktif bir siyaset izleme kararı aldığını ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 'Türkiye ile aramızdaki büyük meseleleri çözmek için şu an tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bu tür fırsatlar tarihte çok sık çıkmaz karşımıza' dedi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Komşuda Türkiye hareketliliği! 'Şu an çok sık çıkmayan tarihi bir fırsat bulunuyor'
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Bu yıl 88'incisi düzenlenen "Uluslararası Selanik Fuarı" vesilesiyle Selanik'te bulunan Yerapetritis, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerapetritis, Yunanistan'ın iki temel dış politika meselesinin Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendiğinde bu konularda sorunların çözümü için elini taşın altına sokarak aktif bir siyaset izleme kararı aldığını aktardı.

Kıbrıs meselesinin bir yıl önce durağan halde olduğunu ifade eden Yerapetritis, bugün ise Birleşmiş Milletlerin (BM) öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'

Yerapetritis, yaklaşık 14 aylık görev süresinde Türk-Yunan ilişkilerinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Şu an karşılıklı konuşabileceğimiz bir aşamada bulunuyoruz." dedi.

Tüm konularda kolayca çözüm bulmanın mümkün olmadığına işaret eden Yerapetritis "Ancak karşımızdakiyle tartışabiliriz. Diyalogdan sonuç çıkabiliriz." diye konuştu.

Yerapetritis, "Türkiye ile sorunların çözümünün ancak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) deniz yetki alanlarının tam olarak belirlenmesinin ardından mümkün olabileceğini" kaydetti.

"TARİHİ BİR FIRSAT BULUNUYOR"

Yunan bakan, "Türkiye ile aramızdaki büyük meseleleri çözmek için şu an tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bu tür fırsatlar tarihte çok sık çıkmaz karşımıza." dedi.

Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Yunanistan'ın Mısır ile ilişkisini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Yerapetritis, "Tüm müttefiklerimizin, tüm stratejik ortaklarımızın komşularımızla ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını isterim ancak stratejik ilişkiye sadece bir ortakla sahip olabilirsin ve biz Mısır'la stratejik ortaklarız. Dolayısıyla herhangi bir tehlike yok." yanıtını verdi.

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