Komşu'dan Türkiye ziyareti! Ortak soruna karşı güçler birleştirildi

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 14:04 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:04

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran'da temaslarına başlayan heyet, çeşitli toplantı, bilgilendirme ve inceleme programlarına iştirak etti. Temasları kapsamında Hasankeyf'e giden heyet, Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesini gezerken, burada baraj projesi ve barajın göl alanındaki tarihi eserlerin taşınma sürecine ilişkin bilgi aldı.

Heyet, İstanbul'da da DSİ tarafından gerçekleştirilen teknik toplantıya katıldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız başkanlığındaki toplantıda, Iraklı heyete, DSİ tarafından inşa edilen projeler ve su yapılarının genel durumu ile ekonomik faydaları hakkından bilgilendirme yapıldı. Yıldız, Türkiye ve Irak'ın yer aldığı bölgede son yıllarda daha da şiddeti artan ciddi kuraklık problemleri yaşandığına işaret ederek, bu durumun Fırat Dicle Havzası üzerindeki olumsuz etkilerini de teknik açıdan birlikte değerlendirdiklerini aktardı. Yıldız, gerçekleştirilebilecek projeler vasıtasıyla bu olumsuz durumun üstesinden nasıl gelineceğinin ele alındığını bildirdi.

- "FIRAT VE DİCLE'DEKİ SU KAYNAKLARININ DURUMU BELİRLENECEK"

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da Türkiye'nin her zaman bilgi ve tecrübelerini Irak'la paylaşmaya hazır olduğunu aktararak, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan Su Alanında Mutabakat Zaptı'nın da mart ayında Mecliste onaylandığını anımsattı. Mutabakat Zaptı ile Fırat ve Dicle su kaynaklarının yönetimine ilişkin iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığına işaret eden Özkaldı, mutabakat çerçevesinde Fırat ve Dicle'deki meteorolojik ve hidrolojik şartlar incelenerek su kaynaklarının mevcut durumunun belirleneceğini belirtti.

Özkaldı, Türkiye ve Irak'ın su alanında gerçekleştirebileceği ortak projelere ilişkin tekliflerin yer aldığı Eylem Planı'nın, Irak makamlarına tevdi edildiğini anımsatırken, iki tarafın da mutabakatıyla ortak projeler üzerinde bir an önce çalışılmaya başlanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Bağdat'ta kurulması planlanan Irak-Türkiye Su Kaynakları Araştırma Merkezi konusunda yapılan hazırlıklara da işaret eden Özkaldı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu merkezin kurulması ve bu merkezde ortak teknik araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi hususunda elimizden gelen tüm desteği sağlamaya hazırız. Benzer şekilde tecrübe paylaşımı programlarını da bir an önce hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Teknik Müsteşar Jamal Mohsen Ali başkanlığındaki Irak heyetinde, Barajlar ve Rezervuarlar Genel Müdürü Kazım Sahar, Ulusal Su Kaynakları Yönetim Merkezi Genel Müdürü Hatem Hamid Hussein, Kuzey Bölgesi Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Bakr Rahim Farag ve diğer yetkililer yer aldı.

