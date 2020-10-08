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  • Komşular ağlama seslerine koştu... Yaşadıkları dram yürek burktu
Güncel

Komşular ağlama seslerine koştu... Yaşadıkları dram yürek burktu

İstanbul Esenyurt'ta, babalarının evde bıraktığı 3 çocuğu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Çocuklarını evde yalnız bırakmaması konusunda uyarılan Abdulkerim S, eşinin kendisini ve çocuklarını yaklaşık bir ay önce terk ettiğini söyledi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:53
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Pınar Mahallesi 1267. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede Suriyeli Abdulkerim S, 2'si erkek, 1'i kız 3 çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktı.

Babalarının eve dönmemesi üzerine korkan 1, 3 ve 4 yaşındaki çocuklar, pencereye çıkarak ağlamaya başladı.

Endişeli çocukları gören mahalleli, onları sakinleştirmeye çalışarak su verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ev sahibinden çocuklarının endişelendiği haberini alan baba Abdulkerim S, bir süre sonra eve geldi.

Çocuklarını evde yalnız bırakmaması konusunda uyarılan Abdulkerim S, eşinin kendisini ve çocuklarını yaklaşık bir ay önce terk ettiğini söyledi.

Çocukları bırakamadığı için çalışamadığını, parası olmadığı için arkadaşlarından borç istemek için dışarı çıktığını dile getiren Abdulkerim S, "Çocuklara ekmek alacaktım, onları evde tek başına bıraktım. Gittim, başıma neler geldi." diye konuştu.

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