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Komşular arasında bıçaklı kavga: 13 yaşındaki çocuğun durumu ağır

Eskişehir'de bir apartmanda temizlik nedeniyle komşular arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar çekildi. 68 yaşındaki vatandaş 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaraladı.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Komşular arasında bıçaklı kavga: 13 yaşındaki çocuğun durumu ağır
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Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi İzgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartmanda, temizlik meselesi yüzünden komşular arasında tartışma çıktı. Önceden de aidat ödemesi tartışma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki ailenin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P. isimli çocuğu karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki T.P., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 13 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki komşusunu bıçaklayan Yunus E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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