Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi

Olay, saat 23.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (59) ve birlikte yaşadığı Ş.Y. (49) ile komşuları olan H.S. dün öğle saatlerinde evlerinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İki tarafın tartışması diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. İki grup arasında gece saatlerinde tekrar tartışma başlaması sonrası Ş.Y. yanında bulunan göz yaşartıcı spreyi H.S’ye sıktı. Olay sonrası evine giderek pompalı tüfeği alan H.S, komşularının evine giderek ateş etti. Olayda Y.Ö, Ş.Y. ve evde bulunan Ş.Y’nin torunu 2 yaşındaki M.E.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren H.S. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.