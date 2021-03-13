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  • Komşuları ihbar etti! 23 yaşındaki genç kızı silahla katletti
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Komşuları ihbar etti! 23 yaşındaki genç kızı silahla katletti

Muğla'da Bensu Narlı (23), tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 09:25 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:25
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Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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