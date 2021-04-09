İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Nisan 2021 Cuma / 27 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1659
  • EURO
    9,7063
  • ALTIN
    456.062
  • BIST100
    1384.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Komşuları ihbar etti! 54 yaşında adam evinde ölü bulundu
Güncel

Komşuları ihbar etti! 54 yaşında adam evinde ölü bulundu

Adana'da 54 yaşında bir erkek, evinde ölü bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA09 Nisan 2021 Cuma 15:54 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 15:54
ABONE OL

Yeşiloba Mahallesi'nde ikamet eden Ertan Ü'den haber alamayan komşusu, oğlu Ata Ü'ye haber verdi.

Ata Ü, evine gittiği babasının kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından kontrol ettiği evde Ertan Ü'nün cansız bedenini buldu.

Ertan Ü'nün ölümünün şüpheli bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.