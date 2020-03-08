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Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması... 'Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, 'Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı.' dedi.

AA08 Mart 2020 Pazar 21:54 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 21:57

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

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