Komşunun çürük raporlu intikamı

Adana’nın Beyazevler Mahallesi’nde Ankaralı olduğu öne sürülen bir vatandaş, mahallede bulunan 3 katlı binadan 2 adet dükkan satın aldı. Dükkanları 1+0 eve dönüştürmek isteyen kişi, komşularıyla anlaşamadı. Apartman sakinlerinin karşı çıkması üzerine inşaatı durduran vatandaş inat ederek, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’ndan yararlanarak binaya çürük raporu aldı.

TEHDİT ETMİŞ

Kararın diğer mülk sahiplerine bildirilmesi üzerine binaya yıkım kararı çıktı. Mülk sahiplerine bildirilen çürük raporu karşısında şoke olan vatandaşlar binalarının sağlam olduğunu iddia etti. Binada mülk sahibi olan Edebiyat öğretmeni Beytullah Oğuz, “Biz müsaade etmeyince kendisi ilk önce bizim birkaç arkadaşımızı tehdit ederek binanızı yıktırırım demiş. Biz dedik herhalde böyle bir şey yapamaz. Kanunda bulduğu yasa ile binaya çürük raporu almışlar” dedi.

300 BİN TL’YE MAL OLUR

Binalarının deprem gördüğünü ve hala sağlam olduğunu belirten Oğuz, “Çıkarılan kanuna göre 2007 yılı öncesindeki bütün binalar verilen verilere göre çürük çıkıyor. Bu konu için önümüzde 2 seçenek var. Biz yetkili kişilerle görüştük. Bize binanıza güçlendirme yapmalısınız dediler. Bu da yaklaşık 250 bin TL ile 300 bin TL arasında bir paraya mal oluyor. Bu binada kimsenin bu parayı verme gücü yok. İkinci seçenek olarak da binayı bir müteahhide vereceksiniz. Müteahhide verdiğimizde ise dairelerimizi bize yarı fiyatına düşürüp en iyi ihtimalle 2+1 daireler verecekler. Şu durumda bizler mağduruz” diye konuştu. Oğuz, “Bu bütün illerimizde olan bir sıkıntıdır. Adamın birisi geliyor 20 daire 30 daire olan binadan bir şekilde bir tanesini satın alıyorlar. Daha sonra ise kanundaki maddeyi kullanarak o binaya çürük raporu alıyorlar ve daha sonra herkes mağdur oluyor” ifadelerini kullandı.

ADAMI HİÇ GÖRMEDİK

Binada küçük çocukların ve yaşlıların kış gününde mağdur olduklarını, binalarının yıkılmasını istemediklerini dile getiren Oğuz, “Binaya çürük raporu aldıran kişinin bu binayla ilgisi yok. Bizim görmediğimiz bir kişi kendisi. Bir kişinin hırsı yüzünden ve müteahhitlerin doymak bilmeyen iştahları yüzünden buraları kullanmak istiyorlar” diye konuştu.