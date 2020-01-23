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Komşusunu tabanca ve tornavidayla öldüren sanığa 26 yıl 6 ay hapis cezası

Konya'da tartıştığı komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla öldüren sanık, 26 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

AA23.01.2020  17:28 - Güncelleme: 23.01.2020  17:28

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Durgut ile taraf avukatları katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan Durgut, komşusu Mevlüt Akbaş'ın kendisini takip ettiğini ileri sürdü.

Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Durgut, tartışma sırasında öldürme kastı taşımadığını iddia etti.

İddia makamının mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, mahkeme heyeti sanık Durgut'u "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay olmak üzere 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- OLAY

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak'ta, 27 Ağustos 2018'de Muammer Durgut (63) ile komşusu Mevlüt Akbaş (37) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, Akbaş'a tabancayla ateş açan, yere yığılınca da tornavidayla saldıran Durgut, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Yaralanan Akbaş ise kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olaydan bir hafta sonra ölmüştü.

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