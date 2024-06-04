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Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis aynı silahla intihar etti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldüren emekli polis memuru, aynı silahla intihar etti.

AA4 Haziran 2024 Salı 16:55 - Güncelleme:
Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis aynı silahla intihar etti
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İlçeye bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde emekli polis memuru Arif D. (64) ile tarlasında çalışan husumetli olduğu komşusu Recep Çiftçi (53) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif D, kardeşine ait tüfekle Çiftçi'ye ateş açtı. Arif D. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Çiftçi ile Arif D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı öğrenerek gelen bu kişilerin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

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