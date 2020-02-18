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Güncel

Komşusunun evinde yaralı bulduğu kadın hastanede öldü

Denizli'de yalnız yaşadığı evinde yerde başından yaralı halde bulunan 58 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA18 Şubat 2020 Salı10:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:08

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak üzerinde bulunan binanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan Yaşar Başoğul (58) isimli kadının evinin kapısının açık olduğunu gören komşuları içeri girdiklerinde Başoğul’u yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular ardından durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı kadının kafasından yaralı halde olduğunu tespit etti. Ardından Başoğul sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının akrabaları hastaneye gitmek üzere evinden ayrılırken acılı haberi aldılar. Yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın şüpheli bulan polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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