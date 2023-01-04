Komşuya Türkiye baskısı... ''Yunanistan ile anlaşmadan aniden vazgeçebilirler''

Ryan Gingeras, Türkiye ve Yunanistan arasında süren gerginliğe ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Gingeras, analiz yazısında Ukrayna-Rusya savaşı, Doğu Akdeniz, Orta Asya ve Kafkasya'da yaşanan denge değişiklikleri nedeniyle rüzgarın Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye-Yunanistan arasında bir arabuluculuk rolü üstlenmesinin zor olduğuna işaret edildi.

Türkiye-Yunanistan ilerdeki muhtemel bir çatışmanın ABD'nin Ankara ve Atina arasında yürüttüğü denge politikasını zorlaştıracağını belirten Gingeras, Washington'un barışı sürdürmek için iki seçeneğinin olacağını kaydetti.

Biden Yönetiminin Atina'ya egemenliğinin bazı yönlerinden vazgeçmesi konusunda baskı yapabileceği ve Yunanistan ile karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasından aniden vazgeçebileceğini dile getirdi.

Gingeras, daha önceden yaptığı açıklamalarda, "Güç dengesi artık eskisinden daha çok Türkiye'nin lehine. Türkiye 2016'dan beri defalarca savaşa girdi ve galip geldi. Birçok cephede askeri müdahalelerle siyasi koşulları değiştirebileceğini gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi