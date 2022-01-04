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Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Türkler en büyük filosuyla karşımızda!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye korkusunu yine saklayamadı. Dendias, 'Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi.' dedi.

4 Ocak 2022 Salı 23:32 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 00:40
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Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Türkiye'yi şikayet edip korkusunu yine basın önünde gizleyemedi.

"ADALARIMIZ BOYUNCA DİZİLDİ"

Türkiye'nin Deniz Hukuku da dahil olmak üzere Uluslararası Hukuk anlayışını saptırma niyetinde olduğunu savunan Dendias, "Uluslararası Deniz Hukuku'nda açıkça öngörüldüğü gibi, karasularımızı genişletmek gibi vazgeçilmez hakkımızı uygularsak Yunanistan'ı savaşla tehdit eder." ifadelerini kullandı.

Dendias, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi. Bir başka deyişle, BM Antlaşması'nda öngörülen meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmemizi istiyor.

Türkiye'den küstah açıklamaya tepki: 'Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışları sergilemez!'
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
  • akdeniz

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