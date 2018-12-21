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Kömür sobasından çıkan yangında, zehirlenerek öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, duş kabini imalatı yapılan işyerinde kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangında, işyerinde kalan Emirhan Kara (28) karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

  • DHA
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde duş kabini imalatı yapılan işyerinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede işyerinde kaldığı belirlenen Emirhan Kara'nın cansız bedeni bulundu.
 
Yapılan ilk kontrollerde Kara'nın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Emirhan Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerince yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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