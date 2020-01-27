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Kömür toplayarak okul masraflarını karşılıyorlar

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da, maddi durumu yetersiz olan çocuklar hem ailelerine destek olmak için hem de okul masraflarını karşılayabilmek için kömür topluyor.

IHA27.01.2020  11:19 - Güncelleme: 27.01.2020  11:19

Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte okulların da ara tatile girmesiyle birlikte vakitlerini çöplerden buldukları kömürleri toplayarak geçiren çocuklar, topladıkları kömürleri satarak hem ailelerine destek oluyor hem de okul masraflarını karşılıyor.

Topladığı kömürleri satarak ailesine destek olduğunu söyleyen Samet Varlı, “On dört yaşındayım, sekizinci sınıfa gidiyorum. Bu kömürleri toplayarak kahvecilere satıyorum. Bu şekilde paramı kazanıyorum. Eve ekmek götürüyorum. Paramı ailemle paylaşıyorum. Kömür toplayarak kendi okul harçlığımı çıkarıyorum. Kardeşlerime yardımcı oluyorum” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIM TATİL YAPARKEN BEN GELİP BURADA KÖMÜR TOPLUYORUM”

Soğuk havada ailesinin geçimini sağlamak için zorlu mesai harcayan Samet Varlı, kömür karasına dönen ellerine aldırmadan, ellerini küllerin arasına daldırıp kömürleri seçip çıkarıyor. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeden bu işi yaptığını söyleyen Varlı, “Kömürcülükten kazandığım parayla testler alıyorum. Derslerime çalışıyorum. Arkadaşlarım tatil yaparken ben gelip burada kömür topluyorum” diye konuştu.

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