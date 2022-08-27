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Kömür yüklü trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
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Zonguldak istikametinden gelen kömür yüklü tren, Türkali köyü istasyon mevkisinde, 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, Topaloğlu'nun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Topaloğlu'nun geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi.

Görgü tanığı Durdu Çelik, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada ses duyduğunu söyledi.

Çelik, "Tren bağıra bağıra geldi, köpeği ezdi sandım. Biraz sonra ambulans ve jandarma geldi. Trenin ezdiği yere kadar geldim, yaklaştırmadılar." dedi.

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