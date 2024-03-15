''Konbakkal Sosyal Kart'' uygulaması başlatıldı

İhtiyaç sahipleri için zincir marketlerde bulundurulan sosyal kart uygulaması, Konya'da bakkallarda da hayata geçirildi.

Kentteki tüm bakkallarda geçerli olan sosyal kart uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri, mahallelerinde zor zamanlarda kendilerine destek olan esnaftan alışveriş yapabilecek.

Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner, AA muhabirine, bakkalın mahallede sosyal ve ekonomik dayanışmanın merkezi olduğunu söyledi.

Mahallede olmazsa olmaz kültür unsurlarının başında bakkalların geldiğini anlatan Göner, son yıllarda perakende sektöründeki gelişmelere bağlı küçük esnafın da zor günler geçirdiğini aktardı.

Göner, bakkalların ayakta durmakta zorlandığına işaret ederek, "Konya'da son 10 yılda bakkal sayısında ciddi bir düşüş var. 4 binlerden 2 binlere kadar düştü. Çünkü zincir marketler artık her mahallede, her köşe başına açılır oldu. Bu pastadan çok ciddi pay alıyorlar. Bakkalımız zor şartlarda esnaflık yapıyor." diye konuştu.

- HEM BAKKAL HEM DE İHTİYAÇ SAHİPLERİ SEVİNECEK

Ramazanda ihtiyaç sahipleri için şehir ekonomisinden önemli bir bütçenin ayrıldığına değinen Göner, şöyle konuştu:

"Konya'da hayırseverlerimizin bir bütçesi var. Bunun yüzde 70'ini ulusal zincir marketler sosyal kartla alıyor, kalan yüzde 30'unu da yerel zincir marketler alıyor. Bakkal esnafı olarak biz bu pastadan pay alamıyorduk. Bu noktada 'Konbakkal Sosyal Kart' projesini başlattık. Esnafımıza katkı sağlayacağını düşündük. Hayırseverlerimiz odamızdan temin edecekleri karta yükleme yapacak. İhtiyaç sahipleri de mahallesindeki bakkaldan alışverişini yapacak. Bakkalların üzerinden sosyal yardımlaşmaya gideceğiz. Böylelikle iki iyilik yapacaklar. İhtiyaç sahiplerini sevindirirken mahalle bakkallarına da sahip çıkmış olacaklar. Bakkalı yaşatalım ki mahallemizin, sokağımızın ışıkları sönmesin. Uygulama ramazan ayında başladı."

Kent merkezindeki esnaftan Mustafa Parlak da 30 yıldır mahallede bakkallık yaptığını belirterek, "Büyük marketlerde bunlar vardı faydalanamıyorduk, iyi düşünülmüş. Marketlerin yaygınlaşmasıyla unutulduk. Her geçen gün küçülüyoruz. Konbakkal Sosyal Kart, bize can simidi olacak." ifadesini kullandı.